Evo 2020 | torna Marvel vs Capcom 2 tra i giochi | Mortal Kombat 11 è il grande assente

I giochi di Evo 2020 sono stati recentemente svelati.Nel torneo di giochi di combattimento più grande al mondo tornerà il classico Marvel vs Capcom 2.Mentre, in modo abbastanza sorprendente, Mortal Kombat 11 non fa parte della line-up. Lo sviluppatore Netherrealm ha apportato ampie modifiche alla serie per l'undicesimo capitolo, cercando di renderlo un gioco competitivo più praticabile per gli eSport rispetto al passato. Il risultato è stato un gioco migliore, più bilanciato, ma probabilmente meno interessante ed eccitante da guardare rispetto a MK10.

