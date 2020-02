Dominik Windisch l’uomo dei grandi appuntamenti. Riuscirà a stupire anche nelle gare di casa? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono tredici le gare individuali di Coppa del Mondo andate in scena nell’arco della stagione 2019-’20. Dominik Windisch ha preso parte a ognuna di esse, classificandosi otto volte nelle prime trenta posizioni, ma facendo breccia fra le prime quindici solo in due occasioni. L’evento si è verificato sia nella sprint di Hochfilzen che in quella di Le Grand Bornand, entrambe concluse al 7° posto. Questo significa che il trentenne di Anterselva, non solo non è mai salito sul podio, ma addirittura non si è ancora presentato nella top-six. A prima vista il bilancio dell’azzurro potrebbe essere considerato preoccupante. In realtà, analizzando con razionalità la carriera dell’altoatesino, si può notare come la situazione sia in linea con quella del recente passato e vi siano, dunque, tutte le premesse perché possa stupire anche in quelli che saranno a tutti gli effetti i Mondiali di ... oasport

