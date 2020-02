Cosa succede quando si aggrava il Coronavirus 2019-nCov (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono ore difficili per la coppia dei turisti cinesi ricoverati all’ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Ieri il bollettino medico è diventato drammatico: «I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del Coronavirus, nelle ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria. È stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva. I pazienti sono sottoposti a tutte le cure del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali. Le condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie». I due turisti, marito e moglie, 66 e 65 anni, adesso in prognosi riservata, erano arrivati allo Spallanzani, già in condizioni serie, la notte tra il 29 e il 30 gennaio. La situazione più grave è quella del marito, come si era già visto al momento del ricovero. Il Corriere spiega oggi Cosa succede quando il ... nextquotidiano

