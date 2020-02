CorMez: dopo la sconfitta con la Fiorentina lo spogliatoio ha deciso la svolta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ stata la sconfitta contro la Fiorentina lo spartiacque per il Napoli. Soprattutto per uscire dalla crisi. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Quella notte, nello spogliatoio, il Napoli ha deciso di assumersi le sue responsabilità e di dare una svolta al brutto momento. “Per uscire dal tunnel della crisi, il Napoli ha dovuto assumersi delle responsabilità nello spogliatoio, la svolta sotto il profilo mentale e delle relazioni di gruppo è arrivata dopo la sconfitta contro la Fiorentina. La promessa d’accantonare le multe relative all’ammutinamento circolava già dal giorno dell’arrivo di Gattuso ma nella riunione notturna in ritiro dopo la gara lo spogliatoio si è assunto la responsabilità di ribaltare la situazione negativa. Insigne ha assunto il ruolo del leader, il Napoli ha acquisito la compattezza di squadra”. Lo provano le immagini, continua il ... ilnapolista

napolista : CorMez: dopo la sconfitta con la #Fiorentina lo spogliatoio ha deciso la svolta Circolava già la promessa di accan… -