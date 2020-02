Barcellona, Setién: «Messi contro Abidal? Fuori dal mio controllo» – VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quique Setién ha parlato in conferenza stampa del botta e risposta tra Lionel Messi ed Eric Abidal – VIDEO Il tecnico del Barcellona, Quique Setién, ha parlato del botta e risposta a distanza tra Eric Abidal e Lionel Messi. Queste le parole del tecnico blaugrana. «Questa situazione interessa a voi, non a me. Io mi concentro su quello che mi devo concentrare, cioè il calcio. Il resto non mi interessa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

