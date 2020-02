Barbara Bouchet: «Ho scoperto di avere un nipote dai giornali» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) «Mi piacerebbe tantissimo incontrare il nipote che non ho mai conosciuto, sì, anche perché adesso ha 14 anni, spero che mio figlio al più presto fa in modo che sia io che le sue figlie le mie nipotine possiamo abbracciare suo figlio…», queste le parole di Barbara Bouchet ospite a Vieni da me, programma di Raiuno condotto da Caterina Balivo. L’attrice non ha taciuto il desiderio di conoscere quel nipote che non sapeva neppure di avere. Barbara Bouchet: «Ho scoperto di avere un nipote dai giornali» La vicenda, come riporta l’Huffington Post, risale a due mesi fa, quando su Repubblica, il figlio di Barbara Bouchet, lo chef e personaggio tv Alessandro Borghese, ha rivelato di essere padre non solo di Arizona e Alexandra, le figlie avute dalla moglie Wilma Oliverio, ma anche di un maschio. Un ragazzo, oggi 14enne, di cui Borghese si prende cura dal punto di vista legale, ... urbanpost

HuffPostItalia : Barbara Bouchet: 'Ho scoperto di avere un nipote dai giornali. Spero mio figlio me lo faccia abbracciare' - Dansai75 : RT @AlicePenzavalli: 'Sei mai stata tradita?' 'Uh, nella mia vita un cesto di lumache'. Viva l'ironia di Barbara Bouchet a #VieniDaMe - zazoomblog : Barbara Bouchet: ‘Ho scoperto di avere un nipote dai giornali spero mio figlio me lo faccia abbracciare’ -… -