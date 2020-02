Addio al primo ‘Capitan Findus’ | è morto Giovanni Cattaneo

Addio Giovanni Cattaneo - morto il primo Capitan Findus dello spot tv : Si è spento Giovanni Cattaneo, primo attore, quasi quarant’anni fa, a impersonare in un celebre spot pubblicitario la figura di Capitan Findus: lo spot che lo vede protagonista è quello tra gli anni ’70 ed ’80, successivamente sono stati altri attori a vestire i panni del ‘Capitano’. Le spoglie di Cattaneo saranno portate nei prossimi giorni a San Michele dei Mucchetti, in provincia di Modena. L’uomo – ...

WhatsApp dice Addio a questi smartphone - dal primo Febbraio. : L’app di messaggistica più utilizzata al mondo sta per salutare definitivamente alcuni modelli di smartphone. Scopri se c’è anche il tuo nella lista. Il logo dell’app WhatsApp (Fonte: Pixabay) Il conto alla rovescia per alcuni cellulari è già iniziato. Dopo aver perso non pochi smartphone tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, dal primo febbraio altri device saluteranno WhatsApp. Tra soli 10 giorni ...

Il cast di Grey’s Anatomy commenta l’Addio di Justin Chambers : “Non è il primo né l’ultimo” : Cominciano ad arrivare i primi commenti del cast di Grey's Anatomy all'addio di Justin Chambers: dieci giorni fa l'attore ha annunciato che avrebbe lasciato la serie a metà stagione, in questa sedicesima edizione del medical drama, dopo averne fatto parte sin dall'inizio. Ufficialmente, lascia per dedicarsi ad altri progetti, ma lo stesso Chambers non ha negato i rumors che lo volevano in cura presso un centro per la salute psichica nelle ...