4 bambini salvano un cane abbandonato che era stato legato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I fratelli Kenny, Kenneth e Kevin Dancy e il loro amico Andrew Daniels sono proprio dei bravi bambini coraggiosi. Si potrebbero considerare degli eroi, visto che hanno salvato un povero cane che era stato abbandonato, legato a una casa, senza possibilità di nutrirsi o di bere. Destinato a morire. Kenny, Kenneth e Kevin Dancy sono tre fratelli. Quattro anni fa insieme a un loro amico, Andrew Daniels, a Detroit, la loro città, stavano aiutando una donna che doveva fare un trasloco. Quando all’improvviso si sono trovati di fronte una scena decisamente raccapricciante. Hanno scoperto un povero cane abbandonato, legato con corde elastiche sul retro di una casa. Era emaciato, tremante, impaurito. Era davvero in pessime condizioni. I bambini sapevano che dovevano agire in fretta: hanno avvolto subito il cane in una giacca per farlo stare al caldo, prima di liberarlo dalle corde e ... bigodino

