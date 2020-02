Violenza sulle donne, magari fosse un virus (Di martedì 4 febbraio 2020) magari fosse un virus.magari si potesse vedere al microscopio, bello chiaro, a forma di corona o di coltello, a forma di proiettile o di pugno, col suo colore rosso sangue, viola ecchimosi, nero disperazione.magari ci fossero ricercatrici (precarie, ovviamente, come spesso la ricerca...) che potessero dire: lo abbiamo isolato. Isolato, messo in un angolo.E invece no, non è un virus, ma peggio, non è un’epidemia ma peggio. Ha a che fare con certe strutture profonde della società, con certe organizzazioni della psiche, certe gerarchie di valori, certi atteggiamenti radicati, con certe disparità che si traducono in dipendenza, in mancanza di autonomia, di potere decisionale. E no, non serve il microscopio perché è visibilissimo.Parlo della Violenza sulle donne, e della sua punta più estrema e odiosa – assai più letale di ... huffingtonpost

GiovanniToti : Dopo la benedizione dei #Benetton, ora alle #sardine arriva anche l'endorsement di #JuniorCally, cantante che incit… - giornalettismo : Questa sera #RulaJebreal salirà sul palco di #Sanremo2020 con il suo monologo contro la violenza sulle donne: 'Non… - LaStampa : La denuncia è stata presentata da Gisella Valenza, presidente associazione “Italia Donne” contro i testi del brano… -