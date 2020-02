Tennis, Ne parliamo con….Alessandro Mastroluca: “Djokovic incredibile, ma NextGen vicina. Sinner? Bisogna attendere” (Di martedì 4 febbraio 2020) Melbourne Park come Belgrado? No, non si è disorientati geograficamente parlando, ma è l’ottavo trionfo di Novak Djokovic negli Australian Open 2020 di Tennis a generare questa confusione. Tanti, al termine del terzo set della finale del singolare maschile, avevano dato per spacciato il serbo, ma poi nel quarto e quinto parziale, facendo ricorso a soluzioni non proprie del suo repertorio, Nole ha messo d’accordo tutti e per l’austriaco Dominic Thiem l’appuntamento con il primo successo Slam è rimandato, dopo le tre finali dei Major messe in cassaforte. E così le due settimane australiane fanno parte dell’album dei ricordi e quali sono state le risposte che in generale ci hanno lasciato? A chiarire e ad approfondire tali aspetti è stato Alessandro Mastroluca, giornalista di SuperTennis TV, nonché firma di Fanpage.it e grande esperto dello sport ... oasport

