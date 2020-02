Tennis, Krajinovic e Auger-Aliassime agli ottavi di finale a Montpellier. Sinner ko contro Ymer (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giornata di primo turno nell’ATP di Tennis a Montpellier (Francia). Sull’hard indoor le notizie non sono liete per i colori azzurri. Jannik Sinner è stato costretto a salutare la Francia anzitempo, sconfitto dallo svedese Mikael Ymer (n.76 del mondo). 6-3 6-4 lo score in favore di quest’ultimo, al cospetto di un Sinner lontano dalla forma ideale e particolarmente falloso, specie con il rovescio. Ymer, dunque, accede agli ottavi di finale dove affronterà la testa di serie n.7 Filip Krajinovic. Il n.44 del ranking ha battuto per 6-4 6-4 il francese, proveniente dalle qualificazioni, Enzo Couacaud (n.214 del mondo). Si prospetta un confronto interessante. Si conferma positivo il 2020 del giovane finlandese Emil Ruusuvuori: vittoria per 7-6 (3) 4-6 6-2 contro l’austriaco Dennis Novak (n.93 ATP). Il finnico ora è atteso al confronto degli ottavi con lo slovacco ... oasport

