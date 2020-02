Sanremo 2020, Achille Lauro e quel nome ispirato all’ex sindaco di Napoli (Di martedì 4 febbraio 2020) Questa sera prenderà il via la settantesima edizione del Festival di Sanremo: tra gli artisti in gara ci sarà anche Achille Lauro, il rapper alla sua seconda partecipazione al Festival della canzone italiana. Forse non tutti sanno, però, che il rapper prende il nome da Achille Lauro, armatore nonché ex sindaco di Napoli. fanpage

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -