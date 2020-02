San Giorgio a Cremano, arriva la pista di pattinaggio (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Sarà inaugurata domenica, 9 febbraio, la nuova pista di pattinaggio all’aperto nel Palaveliero di San Giorgio a Cremano, alle porte della periferia orientale di Napoli. L’appuntamento è per il 9 febbraio alle ore 10 e 30 quando il sindaco sangiorgese Giorgio Zinno insieme all’assessore vesuviano Sarno e il presidente Flat Sport Ciro Amabile, taglieranno il nastro per l’inaugurazione. Al Palaveliero di via Manzoni saranno inoltre presenti numeorsi piccoli atleti che si esibiranno durante la giornata nella pista di ben 800 mq all’aperto. “L’inaugurazione avrà anche un risvolto sociale. – racconta il sindaco Zinno – Accanto alla pista infatti è installata una panchina di colore rosso, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e nel segno della sensibilità che la comunità sangiorgese nutre nei confronti ... anteprima24

