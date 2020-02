Prescrizione: Ferri, ‘Conte non diventi avvocato Bonafede’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Il presidente Conte nel governo gialloverde, che non va dimenticato ha votato la legge Bonafede, si definiva ‘avvocato del popolo’, nel governo giallorosso sono certo saprà volare alto e non si ridurrà a fare ‘l’avvocato di Bonafede’ ma troverà una soluzione giuridica nell’interesse del Paese e non di una forza politica. Ne ha tutta la competenza ed autorevolezza e penso che sappia ascoltare le critiche provenienti dai magistrati avvocati e dall’accademia”. Lo afferma il deputato di Italia viva Cosimo Maria Ferri, deputato di Italia viva e componente della commissione Giustizia della camera.“Da parte di Italia viva -aggiunge- massima collaborazione per soluzioni ragionevoli e corrette giuridicamente. Dobbiamo lavorare per far funzionare e velocizzare il processo penale e per far sì che ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Prescrizione: Ferri, 'Conte non diventi avvocato Bonafede'... - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Politico, #giustizia. Sul blocco della #prescrizione, #5stelle ancora ai ferri corti con @ItaliaViva. Il #PD: 'Intesa o avanti… - GHERARDIMAURO1 : RT @tg2rai: #Politico, #giustizia. Sul blocco della #prescrizione, #5stelle ancora ai ferri corti con @ItaliaViva. Il #PD: 'Intesa o avanti… -