LIVE Sport, DIRETTA 4 febbraio: Jorge Lorenzo torna in gara? Presentata la Honda, F1 in Cina a rischio (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 27 gennaio: orari e programma 10.50 MOTOGP – La Honda ha ufficialmente presentato la moto per il Mondiale 2020, a Jakarta erano presenti i fratelli Marc e Alex Marquez. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.40 MOTOGP – Valentino Rossi potrebbe avere un futuro in Aprilia? Ipoteosi proprietario e team manager. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.00 F1 – Il GP della Cina è seriamente a rischio cancellazione a causa del coronavirus? Domani verrà presa una decisione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 09.50 MOTOGP – Jorge Lorenzo potrebbe tornare a correre un Gran Premio? Ipoteosi rientro per il GP di Catalogna con la Yamaha. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 09.20 MOTOGP – Jorge Lorenzo torna in gara? Lo spagnolo potrebbe partecipare al GP di Catalogna con la Yamaha. CLICCA QUI ... oasport

