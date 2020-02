La tripletta di Higuain con la Juventus – 4 febbraio 2018 – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 4 febbraio 2018 Gonzalo Higuain segna contro il Sassuolo la sua unica tripletta con la maglia della Juventus Il 4 febbraio 2018 Gonzalo Higuain segna contro il Sassuolo la sua unica tripletta con la maglia della Juventus. Nonostante i tanti gol segnati nelle due stagioni in bianconero, l’argentino non era mai riuscito a portarsi il pallone a casa. All’Allianz Stadium contro la formazione neroverde guidata dal tecnico Iachini, l’attaccante realizza tre reti di pregevole fattura, anche se irrilevanti ai fini del risultato, essendo la partita già virtualmente chiusa sul risultato di 4-0. Higuain si scatena nella ripresa, andando a segno tre volte nell’arco di venti minuti. Il primo gol lo realizza con un potente tiro in diagonale, pochi passi dentro l’area di rigore e sull’ottimo suggerimento di Federico Bernardeschi. Il ... calcionews24

sportli26181512 : #Lazio #SerieA Immobile, re dei bomber, 25 gol in 21 partite con la Lazio, record di Higuain nel mirino: Sette dopp… -