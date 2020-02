Incidente sulla Barletta-Trani: muore una 43enne, grave bimbo di 10 anni (Di martedì 4 febbraio 2020) Nella serata di lunedì 3 febbraio si è verificato un bruttissimo Incidente sulla strada che collega Barletta a Trani. Uno scontro frontale fra tre auto ha causato la morte di una donna di 43 anni, il ferimento di quattro uomini e di un bambino di 10 anni. Da quanto si apprende, infatti, il marito della donna deceduta è stato trasferito all’ospedale di Barletta, il figlio a Foggia e gli altri tre uomini coinvolti ad Andria. Tutti, inoltre, sarebbero in codice rosso: le loro condizioni sono gravissime. Incidente sulla Barletta-Trani Gravissimo scontro tra tre auto nella serata del 3 febbraio: l’Incidente avvenuto sulla Barletta-Trani ha causato la morte di una donna di 43 anni. Da quanto si apprende, inoltre, lo scontro è avvenuto all’altezza del Santuario Madonna dello Sterpeto. Non sono ancora chiare le cause e la dinamica del drammatico Incidente; mentre è noto che ... notizie

