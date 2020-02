Il rebus Zielinski: dal 7 della Gazzetta al 5,5 di Repubblica (Di martedì 4 febbraio 2020) Peggiore in campo tra gli azzurri ieri sera a Marassi Zielinski, secondo il Corriere del Mezzogiorno che ha valutato da 6 la sua prestazione Prova ad inventare e ad inserirsi in attacco. Molto spesso dialoga con Insigne sulla fascia ma appare timido e per lunghi tratti è apparso assente. Un grande potenziale che non riesce ancora a esprimere Una scelta che sorprende e non è affatto condivisa dagli altri quotidiani partendo dalla Gazzetta dello Sport che lo incorona co un 7 Ormai ha ritrovato la migliore condizione e con la forma fisica diventa straripante “Comunque utile” per il Corriere dello Sport che lo valuta 6,5 Suo l’assist che regala l’1-0 a Milik. In mezzo al campo parte bene, ma alla distanza un po’ cala e qualche duello lo perde. Prestazione da dimenticare invece per Repubblica che lo castiga con un 5,5 L'articolo Il rebus Zielinski: dal 7 ... ilnapolista

