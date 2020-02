I migliori momenti della prima serata di Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Cosa abbiamo visto nel corso della prima serata di Sanremo 2020? I momenti più importanti in sintesi. Si parte con Fiorello che presenta il direttore artistico di Sanremo 2020. Amadeus guadagna il palco per dare il via alla gara delle Nuove Proposte. Vota la giuria demoscopica. Gara Nuove Proposte Due le sfide delle Nuove Proposte nella prima serata di martedì 4 febbraio 2020. Gli Eugenio In Via Di Gioia si esibiscono con Tsunami contro Tecla con la sua 8 Marzo. Con il 50,6% dei voti vince Tecla. La seconda gara delle Nuove Proposte vede Fadi con Due Noi contro Leo Gassmann e la sua bellissima Vai Bene Così. Con il 54% dei voti vince Leo Gassmann. Sono quindi Tecla e Leo Gassmann i primi due Giovani ad accedere alla semifinale delle Nuove Proposte in programma nella quarta serata di venerdì 7 febbraio. Gara Campioni Rompe il ghiaccio Irene Grandi che canta ... optimaitalia

