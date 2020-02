Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro a Clizia Incorvaia: "Ti stuzzico" (video) (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo la diretta, di ieri sera, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, si sono appartati, ancora una volta, in giardino, per capire il tipo di rapporto che si sta instaurando in queste settimane di reclusione all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip' (Qui, il video).Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro a Clizia Incorvaia: "Ti stuzzico" (video) 04 febbraio 2020 16:04. blogo

mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP -