Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia gela Paolo Ciavarro: ‘Sto frequentando una persona’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe (o forse no) nascere una coppia, quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il feeling tra i due è evidente e giorno dopo giorno il loro avvicinamento è sempre più palese. Nelle ultime ore però Ciavarro ha ricevuto una doccia fredda. La confessione di Clizia Incorvaia Come riporta il sito Gossipetv.com, la ex moglie di Francesco Sarcina ha svelato l’esistenza di un uomo al di fuori della casa che la aspetta: “Stavo frequentando una persona da un mese. Questa esperienza era un modo per capire se mi mancava. Dato che sono una persona super corretta sto riflettendo sull’importanza reale, effettiva, sentimentale di questa persona”. La Incorvaia non può però fare finta di non avere un certo feeling con Ciavarro: “In realtà c’è un’affinità con Paolo che si vede, è tangibile. Mi trovo di fronte a un ... tvzap.kataweb

mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. -