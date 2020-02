Gigi D’Alessio a Sanremo 2020: annuncio a sorpresa e forte emozione su Instagram (Di martedì 4 febbraio 2020) Una notizia inaspettata quanto gradita per i fan di Gigi D’Alessio: il cantante partenopeo ha annunciato tramite il proprio account Instagram la propria partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Un ritorno importante per il cinquantatreenne napoletano a vent’anni dal debutto sul palco più prestigioso della canzone italiana. Correva l’anno 2000 quando lo ‘scugnizzo napoletano’ calcava per la prima volta il teatro dell’Ariston con quella che diventò poi il simbolo della sua musica, Non dirgli mai. E domani, mercoledì 5 febbraio 2020, dopo un ventennio esatto torna a Sanremo da ospite con un’emozione ancor maggiore. Gigi D’Alessio a Sanremo 2020, l’annuncio sul social “È con grande orgoglio e soddisfazione – scrive su Instagram a corredo dello scatto che lo vede impegnato nelle prove generali accanto ad Amadeus – che vi comunico che mercoledì sarò l’ospite della 70º ... urbanpost

