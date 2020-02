‘Gf Vip 4’, ecco i dati d’ascolto della nona puntata! (Di martedì 4 febbraio 2020) Nonostante le polemiche, le critiche e gli attacchi feroci per alcune scelte messe in atto dalla produzione del Grande Fratello Vip 4, ieri sera il reality di Canale 5, nel suo nono appuntamento serale in diretta con Alfonso Signorini, è riuscito a catturare l’attenzione di 3.282.000 spettatori pari al 19.3% di share. Meglio rispetto alla concorrenza di Rai 1, che in termini di share ha superato Mediaset, ma non in termini di spettatori: La Guerra è Finita ha conquistato, infatti, 4.071.000 spettatori pari al 18% di share. Che ne pensate? Voi quale trasmissione avete preferito? L'articolo ‘Gf Vip 4’, ecco i dati d’ascolto della nona puntata! proviene da Isa e Chia. isaechia

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - RassegnaSocial : RT @Affaritaliani: Grande Fratello Vip 2020, PAGO E SERENA ENARDU: NOTTE DI PASSIONE. GF VIP 4 NEWS - giuseppe_alto : GF Vip, Antonella Elia vede la foto del fidanzato con Fiore Argento: 'Questa me la paga' -