Ex On The Beach 2 anticipazioni terza puntata del 5 febbraio (Di martedì 4 febbraio 2020) Ex On The Beach 2 anticipazioni 5 febbraio: nella terza puntata Sasha vuole proteggere Fanny dagli altri maschi della casa. In arrivo “nuovi” ex Siamo giunti al terzo appuntamento Ex On The Beach 2, il dating show condotto in questa edizione da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in onda alle 22.50 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) – il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia. Tutte le notizie di Ex On The Beach 2 Nella puntata in onda mercoledì 5 febbraio Sasha ha un solo obiettivo: proteggere la sua Fanny dai maschi della casa. Nel cuore della notte è il tablet a svegliare i ragazzi. Matteo, Daniele, Alessio e Sasha devono andare in spiaggia. Chi dovrà fare i conti con il proprio passato? A Sasha verrà affidato il compito di portare la nuova arrivata ad ammirare le bellezze della Spagna e ovviamente non perderà occasione per dimostrare le sue capacità ... dituttounpop

censorshit_ : ??? — abbiamo detto cinque?????? - Japan ice e qualsiasi cosa contenga il midori - white russian nel cuore - margar… - alessita_1994 : Comunque,quest'anno più che #Gfvip sembra ex on the beach... - sosbiglietti : Ex On The Beach Italia 2: scatta la scintilla tra Denise e Matteo durante la lezione di corrida -