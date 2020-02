Dramma alla Stazione, Padrone Crudele Abbandona Cane Legandolo ad una Valigia con Tutte Le Sue Cose (Di martedì 4 febbraio 2020) In Scozia un Cane è stato Abbandonato presso la Stazione ferroviaria, insieme ad una Valigia che conteneva Tutte le sue cose. A quanto pare una donna lo ha comprato dal suo Padrone, ma al momento dell’acquisto si è accorta che non era come quello della foto. Vecchio e nuova proprietaria si sono così dileguati, lasciandolo solo. La polizia lo ha preso in custodia e ha postato sul web una sua foto. In tantissimi si sono fatti avanti per adottarlo ed ora il Cane, ribattezzato Kai, ha finalmente una casa. youreduaction

