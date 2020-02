Coronavirus, razzismo verso i cinesi anche su Tik Tok: “Siete voi a diffondere il virus” (Di martedì 4 febbraio 2020) Una coppia di giovani fidanzati vittima di insulti razzisti su Tik Tok: a raccontarlo sono proprio i due, italiana lei e di origini cinesi lui, che in risposta a una lunga serie di video in merito alla diffusione del Coronavirus e agli episodi di razzismo nei confronti dei cinesi in Italia hanno ricevuto numerosi commenti offensivi. "È assurdo pensare che a pronunciare queste parole siano ragazzini di appena 13 anni", le parole della 21enne Denise. fanpage

