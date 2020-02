Coronavirus, Concetta Castilletti: “Mio marito mi ha aiutato molto” (Di martedì 4 febbraio 2020) Concetta Castilletti, una delle ricercatrici del team femminile che all’ospedale Spallanzani di Roma ha isolato il Coronavirus ha rilasciato un’intervista spiegando come è riuscita a conciliare famiglia e lavoro, ringraziando suo marito per il sostegno e l’aiuto fornitole. Concetta Castilletti, ricercatrice che ha isolato il Coronavirus La donna ha infatti affermato che il suo segreto è stato la condivisione della vita domestica con il suo uomo. Impiegato nel mondo dell’editoria, ora è in pensione ma quando entrambi erano impegnati sul lavoro non organizzavano la loro vita con ruoli stagni: chi poteva andava al supermercato o cucinava o riprendeva i bambini a scuola. “È stato sempre così, fin da quando erano piccoli. Anche lui si è alzato la notte, per riaddormentarli. Anche lui ha cambiato i pannolini“, ha specificato. Ha continuato chiarendo che ... notizie

