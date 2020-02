Coronavirus, 3 studenti di Limbiate costretti a rientrare dalla Cina (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Coronavirus ha fatto terminare in anticipo l’esperienza di studio a tre giovani studenti universitari Limbiatesi. Andrea Caronni, Anna Cirillo e Nicola Amarena, sono rientrati martedì dalla Cina dopo quasi sei mesi trascorsi in un campus universitario di un piccolo paese del nord. studenti del corso di laurea in Comunicazione interculturale, studiano la lingua cinese ed è per questo che hanno scelto di seguire un progetto Erasmus in Cina. Non si aspettavano una conclusione di questo tipo. Il virus che dalla Cina minaccia la sanità mondiale, ha iniziato a diffondersi nell’ultimo giorno del 2019, ma loro ne avevano ben poche notizie ufficiali. su Il Notiziario. ilnotiziario

