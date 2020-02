Amici 2020, Javier e Nicolai: Narcisisti o Presuntuosi? Il litigio! (Di martedì 4 febbraio 2020) Amici 19, Javier e Nicolai: scoppia uno dei primi veri forti litigi nella scuola, a causa delle osservazioni di Javier e delle pesanti critiche da parte di Nicolai… Javier è stato al centro dell’attenzione per il suo duro sfogo contro l’intera scuola. Il suo comportamento stava per costargli la squalifica, ma poi tutto si è risolto. Adesso però stanno per succedere nuovi avvenimenti seri tra lo stesso ballerino e Nicolai. Ecco che cosa sta succedendo nella scuola nel dettaglio. Amici 19: nuove maglie ed eliminazione a sorpresa! Tutti gli alunni, compresi Javier e Nicolai, devono affrontare una nuova registrazione. In base alle prime indiscrezioni che sono trapelate, uno dei protagonisti indiscussi di questa decima puntata è proprio Javier. Difatti, vengono affidate due maglie verdi ed a concorrere per ottenerle sono Gaia e Javier. La giovane, come del resto tutti si ... uominiedonnenews

