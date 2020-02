Ama: materiali riciclati nel 2019 al +1,5% rispetto 2018 (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – “I dati di preconsuntivo del 2019 attestano la citta’ di Roma a una percentuale media del 45,5% di materiali avviati a riciclo, con un incremento quindi dell’1,5% rispetto al 44% registrato nel 2018”. Lo precisa Ama Spa in una nota “in riferimento al dato del 42,9% riportato da alcuni lanci di agenzia odierni. Lo stock complessivo di raccolta differenziata ha superato nel 2019 per la prima volta le 767 mila tonnellate, il piu’ alto quantitativo annuale mai raggiunto nella Capitale con un incremento di oltre 7 mila tonnellate rispetto al 2018. Si tratta di un dato significativo che consente alla citta’ di Roma, da sola, di incidere per oltre il 50% sul quantitativo complessivo di raccolta differenziata di tutta la Regione Lazio”. L'articolo Ama: materiali riciclati nel 2019 al +1,5% rispetto 2018 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

