Allerta Meteo, il nowcasting di MeteoWeb: forti nevicate su Alpi, irruzione fredda imminente sull’Italia (Di martedì 4 febbraio 2020) Allerta Meteo – Il nocciolo freddo subpolare è in azione sulle Alpi e sui settori elvetici. Intense nevicate, autentiche bufere, stanno interessando i settori Alpini soprattutto i versanti Est e quelli più settentrionali con accumuli importanti e fino a bassa quota e con venti intensi, fino a oltre 130/140 km/h. Ma la circolazione settentrionale instabile sta prendendo piede oramai su gran parte del paese, Con rinforzi di venti da Nord Nord Ovest e fronte instabile in azione in queste ore sul Medio Adriatico e sul Centro Appennino. Rovesci, piogge e temporali in particolare fra le aree interne della Toscana, sulle Marche, Umbria poi più giù verso il Centro Est Abruzzo, Est Molise e fino al Gargano. Addensamenti con piogge più irregolari stanno interessando localmente anche i settori centro-orientali dell’Emilia-Romagna, localmente le coste della Venezia Giulia, ma ... meteoweb.eu

GDS_it : #Maltempo, dopo il caldo record in arrivo il freddo artico: allerta gialla in #Sicilia - zazoomnews : Allerta Meteo nuovo pesante avviso della Protezione Civile: venti forti su molte regioni arriva la neve al Centro S… - CorriereQ : Monitor in tabaccheria per allerta meteo -