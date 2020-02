Alessandra Amoroso Rompe il Silenzio Sulla Fine Della Sua Relazione con Stefano! (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, trapelate da vari giornali e siti di gossip, Alessandra Amoroso ha annunciato la Fine Della sua Relazione con Stefano Settepani. La cantante si è sfogata sui social spiegando che appunto lei ed il manager si sono ufficialmente lasciati ed i motivi Della separazione. Ecco i dettagli. Da giorni su giornali e siti di gossip non si fa che parlare Della Fine Della Relazione tra Alessandra Amoroso ed il fidanzato Stefano Settepani, ovviamente si trattava solo di indiscrezioni perché dai diretti interessati non era trapelato nulla Sulla tanto sbandierata crisi. Adesso invece la cantante salentina ha rotto il Silenzio ed ha annunciato la Fine Della storia con Settepani con un post su Instagram. Se scendiamo nei dettagli Alessandra Amoroso innanzitutto ha scritto: “Io e Stefano non stiamo insieme da un mese” poi però ha proseguito il suo ... gossipnews.tv

radiosiciliarse : J-Ax & Fedez - Piccole Cose (feat. Alessandra Amoroso) - uattafuck : RT @comunqueandare_: Sai cosa? Non bastano i soldi, la rabbia, non basta neanche il tempo È tutta volontà, solo volontà E non bastano le re… -