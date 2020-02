Achille Lauro a Sanremo 2020. Amadeus: “E’ stato la rivelazione…” (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020: Achille Lauro in gara tra i Campioni con il brano “Me ne frego” Achille Lauro si esibirà stasera al Festival di Sanremo. Difatti il cantante, dopo il grandissimo successo ottenuto la scorsa edizione della kermesse, ha deciso di tornare per presentare a tutti la sua nuova canzone ‘Me ne frego’. Anche questo pezzo sarà l’ennesimo successo di Achille Lauro? Ovviamente i fan glielo augurano. Quest’ultimo ha all’attivo ben 6 album e ha anche partecipato qualche anno fa come concorrente al reality show Pechino Express, arrivando fino alla finalissima. Il cantante in gara tra i Big di Sanremo 2020, Achille Lauro, ha ottenuto la sua consacrazione nel mondo della musica circa due anni fa con il suo album intitolato ‘Pour Amour’. Nello stesso anno ha anche collaborato con Anna Tatangelo per il remix della famosissima canzone ... lanostratv

IlContiAndrea : Dodici big della prima serata di domani #Sanremo2020 Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Ire… - trash_italiano : Achille Lauro - 8: fuori dagli schemi come sempre, bel pezzo #Sanremo2020 - tvsorrisi : Achille Lauro porta un brano avvolgente che vi rapirà fin dal primo ascolto. C'è dentro tutto il suo amore per Vasco Rossi.#Sanremo2020 -