Star Wars, che fine ha fatto l’attore che interpretò Anakin Skywalker? “Soffre di anosognosia e schizofrenia paranoica, è ricoverato in una clinica” (Di lunedì 3 febbraio 2020) È il lato oscuro di Hollywood: per un baby prodigio che sfonda ed entra nel firmamento, ce ne sono tanti, troppi, a cui la vita riserva poche gioie. Tra loro c’è Jake Lloyd, il biondino che nel 1999 diede occhi, viso e sembianze al giovane prodigio di Star Wars Anakin Skywalker prima che scegliesse il lato oscuro della Forza diventando Darth Vader. La notizia è di pochi giorni fa: “Jake soffre di schizofrenia paranoica”. Lo ha detto la madre Lisa, annunciando anche che il figlio soffre anche di “anosognosia, un disturbo che non gli permette di comprendere la sua malattia”. Critiche e bulli – L’inferno di Jake iniziò molto presto, proprio dopo la sua comparsa nel primo dei reboot di Star Wars “La Minaccia Fantasma”. Nonostante avesse solo dieci anni, fan di tutto il mondo criticarono la sua performance in modo violento e accanito. Tanto che anche Mark Hamill, l’attore che nel 1977 ... ilfattoquotidiano

