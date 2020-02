Spagna, "Igor il russo"condannato 21 anni per tentato omicidio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Stefano Dam L’uomo doveva rispondere in Italia delle accuse di omicidio e rapina Dopo la condanna all'ergastolo, in Italia, per due omicidi commessi nell'aprile 2017, arriva un'altra condanna a 21 anni di carcere, in Spagna, per l'accusa di duplice tentato omicidio. Norbert Feher, meglio conosciuto come "Igor il russo", era diventato noto alla cronaca italiana per tre rapine, commesse nell'estate del 2015 con la banda composta da Ivan Pajdek e Patrick Ruszo, e per due omicidi, avvenuti nell'aprile del 2017, con la morte della guardia volontaria Valerio Verri e del barista Davide Fabbri. Per il primo reato l'uomo, di origini serbe, è apparso oggi in videoconferenza, davanti al Tribunale di Ferrara per rispondere delle accuse mentre il prossimo 27 maggio si terrà il processo d'Appello, a Bologna, per gli omicidi avvenuti nell'aprile 2017. In Spagna, invece, Norbert Feher è ... ilgiornale

