Shakira e quel verso al Super Bowl: cos’è la zaghrouta (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo il boom di consensi ottenuti da Jennifer Lopez e dalla figlia Emme al Super Bowl 2020, anche Shakira è diventata un vero e proprio meme dell’evento. Lo show di mezz’ora delle due cantanti sudamericane è stato a dir poco incredibile, anche se la vera star dello spettacolo è stato “il verso” della portoricana. A metà coreografia, infatti, l’artista si è rivolta alla telecamera e ha mostrato un verso che è diventato immediatamente virale. Not sure what Shakira did here but I’m still into it pic.twitter.com/xx2X7jxOOS — gifdsports (@gifdsports) February 3, 2020 Shakira monopolizza il pubblico La pratica si chiama zaghrouta e si tratta nello specifico di un canto di celebrazione arabo. Secondo fonti attendibili esso viene usato per esprimere gioia: viene infatti descritto come “un’anima vocale che rappresenta trilli di gioia”. In ... notizie

ricfaio : RT @ShakiraItalia__: Possiamo concludere dicendo che su quel palco abbiamo visto la vera Shakira, quella talentuosa bambina di Barranquilla… - ShakiraItalia__ : Possiamo concludere dicendo che su quel palco abbiamo visto la vera Shakira, quella talentuosa bambina di Barranqui… -