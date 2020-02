Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo una settimana di pausa, la Coppa del Mondo torna in scena a Falun, in Svezia, in uno dei suoi luoghi storici. Questo weekend, però, ha rischiato di essere cancellato, per poi subire una serie di cambiamenti a causa delle condizioni problematiche della pista. In particolare, erano previste una 30 km maschile e una 15 km femminile, ma con partenza a intervalli; quelle che si andranno a disputare, invece, saranno gare sui 15 e 10 km, e per di più mass start. Un cambiamento, questo, che può leggermente dare una mano a Johannes Klaebo, ancora alla rincorsa di Alexander Bolshunov nel duello che unisce il norvegese e il russo nella conquista della Coppa del Mondo. Rimane invariato il programma del giorno precedente, con le due gare sprint a tecnica classica che avranno proprio in Klaebo il favorito naturale, nella speranza tutta italiana che Federico Pellegrino possa rivelarsi in grado di ... oasport

