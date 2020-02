Riccio: «In alcuni momenti bisogna soffrire e sacrificarsi, non c’è da vergognarsi» (Di martedì 4 febbraio 2020) Conferenza stampa di Luigi Riccio al posto di Gattuso. «È stata una vittoria meritata, siamo stati noi a metterla in discussione. Avevamo preparato questo tipo di gara, poi però abbiamo perso equilibrio e ci siamo allungati dopo il loro primo gol. Hanno preso fiducia e noi invece l’abbiamo persa: dobbiamo far sì che non si ripeta, dobbiamo sapere tenere botta e difenderci al meglio». «I ragazzi ci hanno dato grande disponibilità. Quel Napoli del passato non è replicabile, ma abbiamo calciatori di qualità che possono dominare a lungo le gare contro tutti». «È importante il recupero degli infortunati. Non possiamo metterli subito in campo dopo un periodo di inattività, erano disponibili e sono andati in panchina. Per noi è indispensabile avere molti titolari». «In alcuni momenti devi soffrire, sacrificarti, non bisogna vergognarsi di questo e aiutarsi, tenere botta e restare uniti, ... ilnapolista

