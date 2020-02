Raphael Gualazzi età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sul cantautore italiano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Da domani sera, 4 Febbraio 2020, su Rai 1 dalle ore 20.30 prenderà il via il Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus. Tra i 24 cantanti in gara ci sarà anche Raphael Gualazzi con il brano Carioca. Il cantautore e pianista italiano ha vinto nella categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011 con Follia d’amore. Inoltre Gualazzi, nello stesso anno, è arrivato secondo all’Eurovision Song Contest. Poi nel 2014 ha ottenuto la seconda posizione al Festival di Sanremo 2014 con Liberi o no. Quante cose sappiamo sulla sua vita pubblica e provata? Quanti anni ha? È sposato? Ecco tutte le risposte a queste domande e tantissime altre curiosità sul cantante. Leggi anche –> Festival di Sanremo 2020 prima serata: scaletta e ospiti Raphael Gualazzi: la vita privata Raffaele Gualazzi è nato a Urbino l’11 novembre 1981. Ha 38 anni, è alto 188 centimetri e pesa circa 86 ... urbanpost

IlContiAndrea : Dodici big della prima serata di domani #Sanremo2020 Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Ire… - MarioManca : I primi 12 Big a esibirsi alla prima serata di #Sanremo2020: - Achille Lauro - Anastasio - Bugo e Morgan - Diodato… - Luca_zone : RT @IlContiAndrea: Dodici big della prima serata di domani #Sanremo2020 Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Gr… -