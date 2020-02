Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temperature in picchiata nei prossimi giorni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 9 febbraio 2020. Oggi al Nord: molto nuvoloso sulla Liguria con possibili piovaschi sul settore centro-orientale; attenuazione delle nubi e fine dei fenomeni dalla mattinata, con ampie schiarite; addensamenti compatti su Valle d’Aosta e rilievi alpini confinali, con locali deboli nevicate oltre i 1800-2000 metri, in esaurimento dal pomeriggio; sulla Pianura padana nuvolosità bassa e stratificata con associate foschie dense o locali banchi di nebbia fino al mattino e dopo il tramonto; nelle ore centrali della giornata locali annuvolamenti alternati a schiarite; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare, a tratti compatta sulle regioni tirreniche peninsulari e umbria, con possibilità di ... meteoweb.eu

