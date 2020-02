Nintendo Switch a tema Animal Crossing New Horizons: in Giappone è possibile acquistare la scatola vuota (Di lunedì 3 febbraio 2020) La console Nintendo Switch a tema Animal Crossing: New Horizons ha rubato il cuore di moltissimi fan che si sono chiesti se vale la pena comprarne una nuova. Tuttavia il prezzo, circa 380 euro, non è particolarmente abbordabile, ma in Giappone, Nintendo ha avuto una "brillante" idea.Sul sito Giapponese di Nintendo compare una voce che rimanda all'acquisto della scatola vuota di Nintendo Switch. Sì, esatto, la confezione, non la console, ma solo la scatola in cui sarebbe contenuta la console. Costerà 550 yen, circa 5 dollari, sarà disponibile per il preordine a partire da sabato 8 febbraio ed ha una data di consegna prevista per il 20 marzo, lo stesso giorno di Animal Crossing: New Horizons.Chiamata "Vanity Box", la scatola avrà lo stesso design di quella che contiene la console; quindi i fan Giapponesi che non possono permettersi di comprare la nuova edizione di Switch potranno almeno ... eurogamer

