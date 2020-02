Milik: “Il cambio dal 4-4-2 al 4-3-3 ci ha fatto faticare, ora sappiamo cosa fare” (Di martedì 4 febbraio 2020) L’attaccante del Napoli Arek Milik ha parlato in mixed zone dopo Sampdoria-Napoli: “Sono molto contento perché abbiamo affrontato la partita molto bene segnando due reti. Dopo abbiamo subito gol e abbiamo avuto difficoltà. Coi cambi che ha fatto il mister siamo riusciti a tornare in vantaggio. Ora dobbiamo recuperare tutti i punti persi finora”. “Quarto posto? E’ troppo presto. Siamo usciti da un momento brutto, dobbiamo rimanere coi piedi a terra, speriamo di continuare con queste vittorie. Dobbiamo portare a casa anche la prossima partita”. “Se il gol aiuta nella vittoria è meglio. Abbiamo avuto qualche difficoltà in trasferta, ma ora stiamo crescendo”. “Ci vuole il tempo di capire tutti i movimenti. Il cambio dal 4-4-2 a 4-3-3 ci ha fatto faticare, ora sappiamo cosa fare. Partita dopo partita creeremo più palle, ... ilnapolista

