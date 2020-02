Mario Mantovani, procura chiede il processo per l’ex vicepresidente della Lombardia (Di lunedì 3 febbraio 2020) La procura di Milano chiede di nuovo il processo per Mario Mantovani, politico di Forza Italia ed ex vicepresidente della Regione Lombardia. L’indagine, guidata dal pm Giovanni Polizzi, riguarda il presunto ‘drenaggio’ di oltre 1,3 milioni di euro dalle casse delle onlus fondate dallo stesso Mantovani, attraverso il versamento di affitti, ritenuti fittizi, per un appartamento a Milano e una villa settecentesca nell’hinterland. Oltre a Mantovani, la procura chiede il rinvio a giudizio anche per altre otto persone, tra cui sua moglie e un religioso. Lo scorso 8 marzo in udienza preliminare l’allora gup Roberto Arnaldi aveva deciso con un’ordinanza di rimandare indietro, alla fase della chiusura indagini, il procedimento ritenendo le imputazioni “indeterminate” e “generiche”. Nella nuova richiesta di rinvio a giudizio sono contestate a vario titolo ... ilfattoquotidiano

