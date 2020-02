La storia di 24mila baci, il classico di Adriano Celentano e Little Tony a Sanremo 1961 (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Sanremo 1961 Adriano Celentano e Little Tony proponevano un pezzo che sarebbe poi passato alla storia della kermesse, "24 mila baci". La canzone si classificò al secondo posto. Nel corso della serata cover di Sanremo 2020 Diodato e Nina Zilli ripropongono questo classico in coppia sul palco dell'Ariston. fanpage

