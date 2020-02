Doppio trapianto di polmone a 17 anni per colpa della sigaretta elettronica: “Credevo fosse innocua” (Di lunedì 3 febbraio 2020) La terribile storia di un ragazzo statunitense del Michighan, Daniel Ament, che dopo un lungo calvario ora ha deciso di aiutare gli altri ragazzi che come lui vogliono iniziare a svapare credendo che sia innocuo. “Voglio solo che i ragazzi sappiano che non sono invincibili" ha spiegato il 17enne. fanpage

razorblack66 : 17enne sottoposto a doppio trapianto polmonare per lo svapo: 'Ragazzi, non siamo invincibili' - zazoomnews : 17enne sottoposto a doppio trapianto polmonare per lo svapo: Ragazzi non siamo invincibili - #17enne #sottoposto… - HuffPostItalia : 17enne sottoposto a doppio trapianto polmonare per lo svapo: 'Ragazzi, non siamo invincibili' -