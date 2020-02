Coronavirus, in Cina nata una bimba sana da mamma infetta: “Finalmente una buona notizia” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una donna incinta infettata dal nuovo Coronavirus di Wuhan, che ha già ucciso 362 persone, ha dato alla luce una bambina in buona salute in un ospedale di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, nel Nord della Cina. Dopo essere stata trovata positiva al virus, è stata sottoposta ad un cesareo d'urgenza ed ora entrambe si trovano in isolamento. fanpage

