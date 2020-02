Coronavirus, Gabriele isolato in Cina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gabriele De Fazio è un ragazzo italiano, precisamente di Roma, che è rimasto isolato in Cina per il Coronavirus, non può lavorare ed è senza soldi. Ha chiesto aiuto al popolo italiano lanciando un disperato appello. “Non si può lavorare e le autorità italiane ci ignorano. Aiutateci“, Gabriele vive in Cina e fa il ballerino per la Kunming Philarmonic, nella omonima città asiatica. Il ragazzo ha chiesto aiuto alle autorità italiane affermando di sentirsi abbandonato, non ha nemmeno la possibilità di tornare nel suo Paese. Ha spiegato che il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata italiana in Cina non si stanno occupando degli italiani non residenti nella provincia di Wuhan, che è la città da dove è partita l’epidemia. Anche se Gabriele non vive nella zona più pericolosa della Cina, ha spiegato di avere molta paura ma soprattutto di iniziare ad avere delle ... bigodino

azzaro_gabriele : RT @ThManfredi: Gli italiani spargono notizie false sul CoronaVirus utilizzando finte schermate del televideo. Sempre i primi, in quanto a… - Gabriele_Cart : RT @nonleggerlo: Il vicepresidente del Senato (del Senato) Ignazio #LaRussa, Fratelli d'Italia. Del Senato. @AnpiBrescia #coronavirus #co… - zazoomnews : Coronavirus Gabriele isolato in Cina e senza soldi: «Non si può lavorare e le autorità italiane ci ignorano. Aiutat… -