Come funzionano le primarie americane, dai caucus in su (Di lunedì 3 febbraio 2020) (Foto: Joshua Lott/Getty Images) Con i caucus in Iowa, è iniziata la corsa finale per le elezioni presidenziali Usa 2020. Se fra i democratici i candidati più forti sono essenzialmente quattro – il senatore Bernie Sanders, l’ex vicepresidente Joe Biden, l’ex sindaco Pete Buttigieg e la senatrice Elizabeth Warren – non pare discutibile la ricandidatura dell’attuale presidente Donald Trump fra i repubblicani (anche se, in qualche stato, ci sono dei contendenti: l’ex senatore Joe Walsh e l’ex governatore del Massachusetts Bill Weld). Per i prossimi cinque mesi gli elettori democratici di ciascuno stato potranno esprimere la propria preferenza per decretare lo sfidante del tycoon il prossimo 3 novembre. Il nome del vincitore sarà ufficializzato alla convention nazionale democratica in programma dal 13 al 16 luglio a Milwaukee, in Wisconsin. L’attenzione dei media è ... wired

