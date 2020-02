Calcio, Serie A 2020: il Napoli vince un posticipo pazzo. Demme e Mertens piegano la Sampdoria nel finale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Napoli conquista tre punti importantissimi nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso espugna il Marassi, vincendo per 4-2 contro la Sampdoria. Decidono un gol del nuovo arrivato Diego Demme e di Dries Mertens in pieno recupero, dopo che i padroni di casa erano riusciti a rimontare (Quagliarella e Gabbiadini) il doppio vantaggio iniziale degli azzurri firmato da Milik ed Elmas. Un successo pesante per la squadra di Gattuso, che ottiene la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia e si riavvicina al treno per l’Europa League (-2 dal sesto posto). Per la Sampdoria la grandissima delusione di aver perso anche solo un punto nei minuti finali, restando così a +3 sul Genoa terzultimo. E’ una partenza sprint quella del Napoli, che trova il doppio vantaggio nel primo quarto d’ora. La sblocca subito Milik con un meraviglioso ... oasport

