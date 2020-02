Brad Pitt ai Bafta ironizza sulla Megxit e Kate e William stanno perfettamente al gioco (Di lunedì 3 febbraio 2020) Brad Bitt entusiasma il pubblico anche quando non è presente. Ieri ha avuto luogo la cerimonia dei Bafta Awards 2020, gli Oscar britannici dove l’attore americano doveva ricevere il premio per la sua interpretazione in “Once upon a time... in Holliwood” ma, per obblighi familiari, non è potuto esser presente. Così, a leggere il discorso al suo posto, è stata l’attrice Margot Robbie. “Ehi Inghilterra, ho saputo che sei single: benvenuta nel club”. La battuta di inizio discorso è un chiaro riferimento alla Brexit, ufficializzata il 31 gennaio scorso, e ai suoi due matrimoni falliti: il primo con Jennifer Aniston e poi l’ultimo, con Angelina Jolie. La platea ha apprezzato l’ironia di Brad Pitt, il quale si è detto onorato del premio ricevuto e ha tenuto ovviamente a ringraziare Quentin Tarantino, ... huffingtonpost

